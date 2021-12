이재명 "내 테마주, 절대 사지 마라…부동산 시장은 이미 꼭지"

[아시아경제 황수미 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 "코스피 5000이 그렇게 어려운 일이 아니라고 생각한다"며 "앞으로 주식 시장이 부동산 시장을 능가하게 될 것"이라고 전망했다.

이 후보는 25일 경제 전문 유튜브 '삼프로TV'에 출연해 코스피 지수의 선행 주가수익비율(PER)을 거론하며 "17~18배 정도까지 가니까 50%만 상승해도 4000을 넘지 않냐는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "임기 내라고 딱 단정하긴 그런데 제가 보기엔 충분히 그 정도 갈 수 있겠다"고 자신했고 "국내 주식 시장이 세계 자본 시장에 차지하는 비중도 큰데 너무 저평가됐다"고도 말했다.

그러면서 국내 주식이 저평가된 이유로 시장의 불투명성을 꼽았다. 그는 "우리나라 주식 시장이 불투명하다고 본다"며 "주가 조작 단속률이 매우 낮고 처벌도 너무 약하다 보니 시장을 믿지 않는 것"이라고 진단했다.

이 후보는 "더 근본적으로는 우리나라 경제구조 자체가 매우 왜곡돼 있다는 점"이라며 "기술 탈취, 단가 후려치기 등으로 유망한 중소기업이 해외로 탈출한다. 기업 경제환경 토대가 나쁜 것"이라고 분석했다.

이어 "지금 금융감독원에 주가조작 단속 인원이 20여 명밖에 안 된다고 하는데 저는 그걸 수백 명으로 늘려야 한다고 생각한다"고 강조했다.

또 "철저하게 관리해서 아예 꿈도 못 꾸게 해야 한다"며 "주가조작, 펀드사기에 걸리면 미국처럼 수십 년 징역을 보내서 아예 시장에서 퇴출해야 한다. 의지의 문제"라고 덧붙였다.

아울러 이 후보는 "주식 시장이 부동산 시장을 능가하게 된 건 맞다"며 "부동산 시장은 이미 꼭지라고 생각한다"고 강조했다. 부동산 가격 폭등 원인에 대해서는 "정책적 오류들이 크게 한 원인이 됐다"고 분석했다.

이 후보는 "시장이 공급이 부족하다고 느끼면 공급을 늘리는 액션을 해야 하는데 그 시장의 요구를 부인한 측면이 있다"며 "공급을 더 안 하나보다 하면서 수요가 촉발된 것"이라고 했다. 그러면서 "기본적으로 공급을 늘리자는 쪽"이라며 "왜곡된 수요, 과수요, 투기수요, 공포수요는 줄여나가야 한다. 거기에는 조세, 금융, 거래 제한 등이 동원될 수 있다"고 말했다.

이 후보는 본인의 주식 투자에 대해 언급하기도 했다. 그는 "지금은 다 팔았지만 저는 모든 종목을 100% 제가 다 골랐다"며 "처음 주식을 시작할 때 증권회사에 다니는 대학 친구의 권유로 주식을 샀는데 알고 보니 작전주였다"고 했다. 그러면서 "주당 1만원 중반에 샀는데 3만원이 넘어가서 무서워서 저는 다 팔고 친구한테 전화해서 '다 팔라'고 했더니 친구가 거부해 싸우다시피 해서 팔았다. 그랬더니 뚝 떨어지더라"라고 회상했다.

이어 "그다음부터 매일 주식만 보고 경제지만 봤다. 결국 이렇게 되니 소형 부실주에 대한 단타를 하게 되더라"며 "29~30살 때였다. 나중에는 단타도 성에 안 차 선물, 콜옵션, 심지어 마지막에는 풋옵션 매도까지 했다. 지금 생각해보면 미친 짓"이라고 했다.

이 후보는 "2억원 전세보증금에다 1억5000만원을 빌려서 지금 사는 집을 3억6000만원에 샀다"며 "나머지는 IMF가 와서 (주식으로) 싹 다 날렸다"고 말했다.

이어 "IMF 끝나고 주식에 다시 들어가 본전을 찾았을 뿐 아니라 거기서 돈을 꽤 벌었다"며 "1998년에 완전히 망해서 제로(0)가 됐다. 이후 2~3년간 번 돈이랑 주변 (자금을) 동원해서 날린 돈을 다 찾고 충분히 벌었다. 제 전 재산이 주식으로 12억~15억원까지 갔다. 제가 13억원 갖고 있다가 백지신탁 결정이 나서 도지사 때 다 팔았다"고 설명했다.

이 후보는 이른바 '이재명 테마주'에 대해선 "절대 사지 말라. 나하고 아무 관계 없다"고 당부했다.

그는 "그 인연들도 진짜 기가 차더라"며 "제가 무상교복 정책을 한 사람이라서 교복 회사, 제가 안동 출신이라고 안동에 본사가 있는 회사, 제가 성남에서 CEO 모임을 했는데 거기에 나왔던 사람 회사, 심지어 대학 동문이 이사로 있는 회사까지 나온다"고 했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr