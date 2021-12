임영웅 "온 세상 행복한 기분, 메리 크리스마스"

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 임영웅이 성탄절을 앞두고 팬들에게 인사를 전했다.

임영웅은 24일 공식 팬카페 영웅시대에 "어느덧 즐거운 크리스마스 이브"라며 "트리를 보고만 있어도 기분이 좋은 날, 온 세상이 행복해 지는 기분이 드는 성탄절을 좋아한다"고 글을 남겼다.

이어 "늘 연말이 되면 기분이 좋은 하루하루를 보낸다. 올해는 처음으로 24~25일 보다 26일이 기다려진다"며 KBS 단독쇼 방송을 향한 기대감을 드러냈다.

임영웅은 또 "즐겁고 행복한 크리스마스 보내길 바란다"며 "26일 멋진 모습으로 만나자"고 덧붙였다.

한편 임영웅은 오는 26일 오후 9시 15분 KBS2에서 방송되는 'We’re HERO 임영웅'에서 새 정규앨범에 수록될 한 곡을 깜짝 공개하며, 댄스 크루 훅(HOOK), 아이키의 특별 무대도 펼쳐진다. 특히 임영웅은 억대 출연료를 마다하고 팬들을 위한 무대에 열중한 사실이 알려져 훈훈함을 더했다.

