우리카드 "캐롯멤버스카드로 캐롯포인트 최대 5% 받으세요"

국내외 이용 금액 기본 1% 적립

라이프형 1%, 모빌리티형 주유 정비 업종 4% 추가

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 '캐롯멤버스카드' 고객 대상 이벤트를 진행 중이라고 24일 밝혔다.

해당 카드 고객은 24개월 동안 캐롯포인트 추가 적립 혜택을 받을 수 있다. 카드 디자인에 따라 캐롯멤버스카드 라이프형은 국내외 이용 금액의 2%를, 모빌리티형은 주유 및 정비 업종 이용 금액의 5%를 적립 가능하다.

적립된 캐롯포인트는 캐롯손해보험 애플리케이션(앱)에서 보험료 결제 시 현금처럼 사용할 수 있고 스타벅스, 편의점 상품권 등 다양한 온라인 쿠폰으로 교환 가능하다.

이 카드로 캐롯손해보험 보험료를 3만원 이상 납부하거나 그 외 사용처에서 10만원 이상 이용한 고객을 대상으로 올해 말까지 스타벅스 당근케이크 세트 증정 이벤트도 진행한다.

우리카드 관계자는 "캐롯멤버스카드는 국내 1호 디지털 손해보험사인 캐롯손해보험과의 단독 상업자 표시 신용카드(PLCC)"라며 "앞으로도 다양하고 특화된 혜택을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편, 캐롯멤버스카드는 전월 실적 관계 없이 국내외 이용 금액의 1%를 캐롯포인트로 적립할 수 있다. 연회비는 해외 전용 2만원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr