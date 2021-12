[아시아경제 정동훈 기자] 스토킹 재범 우려로 접근 금지 등 경찰 조치를 받은 이후에 또 피해자에게 접근한 30대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

24일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 이달 22일 오후 10시께 '남성이 주거지에서 나가지 않는다'는 여성의 신고를 받고 출동해 30대 중반 남성 A씨를 스토킹처벌법 위반 혐의로 체포했다. 경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.

A씨는 이달 초 피해자에게 "귀가하지 않으면 죽이겠다"고 100여차례 협박해 분리 조치와 전기통신 이용 접근금지 조치 등 잠정조치를 받았다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr