[아시아경제 이관주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 인트로메딕 인트로메딕 150840 | 코스닥 증권정보 현재가 7,640 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,640 2021.12.24 15:30 장마감 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다임상 3상완료! “초대형 바이오 황금株” 온다‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 의 감자 주권 및 액면분할 변경상장에 따라 주권매매거래정지가 해제됐다고 24일 공시했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr