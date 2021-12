학습용 무선기기 등 선물 전달

[아시아경제 차민영 기자] 방송통신위원회는 24일 한상혁 위원장이 이날 강원도 고성군에 위치한 제22보병사단을 방문해 국군 장병들에게 감사의 뜻을 담은 위문금 등을 전달했다고 밝혔다.

이날 한상혁 위원장은 해당 부대장으로부터 국방과 안보현황 등에 대한 설명을 듣고 장병들의 노고를 격려했다.

아울러 성탄절을 맞이해 장병들에게 인터넷 강의 등에 활용할 수 있는 학습용 무선기기와, 혹한의 날씨에 사용할 수 있도록 보습용 크림을 증정했다.

한 위원장은 “장병들의 빈틈없는 경계로 안전한 일상생활을 보낼 수 있어 감사하다”며 “앞으로도 국토방위에 최선을 다해주기 바란다”고 당부했다.

