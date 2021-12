이양수 "한명숙 복권, 文 정권이 '정치적 면죄부' 준 것" (종합)

"박근혜 사면 환영"

[아시아경제 이현주 기자] 이양수 국민의힘 중앙선거대책위원회 수석대변인은 24일 한명숙 전 총리 복권과 관련해 "이 정권이 정치적 면죄부를 줬다"고 비판했다.

이 수석대변인은 이날 논평을 통해 "임기 내내 이어졌던 눈물겨운 '한명숙 대모 구하기'에 종지부를 찍는 안하무인의 결정체"라며 이처럼 말했다.

그는 "'내 편'이면 법치와 국민 정서는 아랑곳없이 대통령이 말 한마디로 있는 죄도 사라지게 할 수 있는 부(不)정의한 선례를 남겼다"며 "한 전 총리는 반성의 기미조차 보이질 않았고 지난해 노무현 전 대통령 추도식에서도 자신의 결백을 주장했다"고 지적했다.

그러면서 "오늘 한 전 총리의 복권은 그 집착의 잘못된 결말이자 법과 국민 알기를 우습게 하는 문재인 정권의 뻔뻔한 민낯을 드러낸 것"이라며 "‘대모’ 구하기에 성공한 이 정권 인사들 역시 '이제 은혜를 갚았다'며 안도의 한숨을 내쉬고 있을지도 모를 일"이라고 비꼬았다.

한편, 앞서 낸 논평을 통해서 이 수석대변인은 "박 전 대통령의 사면을 환영한다"면서 "국민의힘은 국민 대통합을 위해 더욱 노력하겠다"고 했다.

