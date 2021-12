이엔플러스, 그래핀 기반 2차전지 도전재 양산시설 구축나서

[아시아경제 박형수 기자] 이엔플러스 이엔플러스 074610 | 코스피 증권정보 현재가 3,455 전일대비 235 등락률 +7.30% 거래량 1,410,506 전일가 3,220 2021.12.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이엔플러스, 바른전자 지분 120억원에 매각…‘그래핀 기반 2차전지 소재 공장 증설’이엔플러스, 그래핀·탄소 나노튜브 전기차 배터리 완제품 공급[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close 는 150억원 규모의 신규투자를 한다고 24일 밝혔다. 그래핀 기반 2차전지 도전재 양산시설을 본격적으로 구축한다.

2차전지용 '탄소나노튜브(CNT)' '도전재' '그래핀 슈퍼커패시터' 공장신축 및 양산 설비를 갖추는 데 자금을 투자한다. 전라북도 김제시 자유무역지에 내년 1월 공장을 신축하고 양산설비도 설치한다. 시설 투자를 기점으로 이엔플러스는 그래핀 기반 2차전지 사업을 추진한다.

2차전지용 음극은 전기차의 주행거리를 늘리고 고용량 음극 소재인 실리콘의 부피 팽창을 억제하기 위해 탄성과 도전성이 우수한 음극용 그래핀 도전재를 적용한다. 양극은 에너지 밀도와 수명을 향상시키기 위한 비철계 CNT 촉매와 CNT를 개발·적용한 양극용 도전재를 사용한다.

2차전지에 철이 포함되면 안정성이 취약해지며 철이 없는 비철계 CNT를 양산하는 회사는 극소수에 불과하다.

이엔플러스는 그래핀 기반 도전재를 차세대 배터리로 각광받고 있는 전고체 배터리에도 적용해 해외 고객으로부터 좋은 결과를 얻었다. 전고체 배터리는 음극에 용량이 높은 리튬 메탈을 사용한다. 기존 구리(Cu) 집전체와 간격없이 접착시키는 것이 어려워 용량 증가 및 수명 향상에 걸림돌이 됐다.

이엔플러스는 전고체 배터리용 그래핀 솔루션을 리튬 메탈과 구리 집전체 사이에 코팅하고 간격없이 접착시키는 기술을 적용해 용량 증가, 수명 향상, 생산성 증가 등 탁월한 성능을 발휘하는 것으로 알려졌다.

이엔플러스 관계자는 "2차전지에 철이 포함되면 안정성이 취약해지며 철이 없는 비철계 CNT를 양산하는 회사는 극소수에 불과하다"고 설명했다.

이어 "이엔플러스는 이차전지 핵심 소재인 그래핀과 CNT를 결합한 복합 도전재를 개발하는 데 성공했다"며 "국내외 고객들로부터 테스트 및 양산 승인용 샘플을 공급해 좋은 평가를 받았다"고 말했다.

아울러 "기술력을 바탕으로 이번에 양산설비를 구축해 2차전지 사업을 가속화해 나가겠다"고 덧붙였다.

에너지 전문 시장조사 업체 ‘SNE 리서치’에 따르면 2025년 글로벌 배터리 시장이 1800억달러(한화 약211조 원)로 메모리 반도체 시장 규모 1500억달러를 넘어설 것으로 전망했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr