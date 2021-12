"겨울, 딸기 뷔페 가볼까" 호텔업계, 딸기 디저트 속속 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 호텔업계가 겨울을 맞아 제철 과일인 딸기를 테마로 제작한 디저트를 선보인다. 딸기 디저트 뷔페, 딸기 애프터눈티 세트, 딸기 빙수 등 종류도 다양하다.

JW 메리어트 호텔 서울 '더 라운지'는 '폴링 인 러브 위드 스트로베리 애프터눈 티 세트'를 선보인다. 생딸기와 아몬드 크림을 샹티 쇼콜라 크림으로 감싼 딸기 몽블랑을 비롯해 딸기 치즈케이크, 플라밍고 아몬드 케이크, 딸기 마카롱, 딸기 아마레띠 등 총 9종의 디저트가 준비된다. 간단한 식사 대용(세이보리)으로는 라즈베리 스콘 2개와 튀긴 카다이프(견과류를 첨가해 만든 가느다란 페이스트리)에 피스타치오와 크림치즈를 곁들인 카다이프 롤, 브리오슈 번 위에 다양한 베리류와 바나나를 크림치즈와 함께 올린 베리 프렌치 토스트, 딸기 치즈볼 등이 준비된다. 이밖에 '레이닝 스윗니스 빙수'도 선보인다. 오는 26일부터 내년 2월28일까지 운영한다.

파크 하얏트 서울 '더 라운지'는 '화이트 스트로베리 애프터눈 티 세트'를 출시했다. 일반 딸기 품종에 비해 당도가 높고 부드러운 식감을 갖춘 만년설 딸기를 활용했다. 커피 또는 티, 웰컴 칵테일 한 잔을 함께 제공한다. 내년 4월3일까지 매일 오후 12시부터 5시30분 사이 진행되며 예약 시간으로부터 2시간 이용 가능하다.

노보텔 앰배서더 서울 동대문 호텔 & 레지던스는 호텔 외형을 모티브로 제작한 애프터눈 티 세트 '르구떼 스트로베리'를 선보인다. 르구떼 스위트와 딜라이트로 준비된다. 르구떼 스위트는 딸기 마카롱, 스트로베리 밀푀유, 딸기 크림 커스터드 등 딸기로 만든 디저트와 스페셜 음료로 구성된다. 딜라이트는 르구떼 스위트의 디저트와 스페셜 음료에 팬케이크, 소시지 구이, 오믈렛 등으로 구성된 브런치 플래터가 제공된다. 두 메뉴에 포함된 스페셜 음료는 브램블 앤 토닉과 논 알코올의 딸기 캔디 스위즐이 준비되며 브런치 플래터와 모엣 샹동은 추가로 이용이 가능하다. '고메바'에서 오후 12시부터 6시까지 운영하며 내년 3월31일까지 이용 가능하다.

그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 로비라운지&바에서는 딸기를 주재료로 한 '스트로베리 로열 하이티'를 내년 3월 말까지 선보인다. 딸기&유자 타르트, 녹차 산딸기 케이크, 딸기 바나나 푸딩 등 딸기를 이용한 다양한 디저트와 명란 아보카도 구이, 비키니 샌드위치, 관자와 콜리플라워 퓨레 등 11가지 티푸드를 즐길 수 있다. 생딸기 보울이 추가로 제공된다. 투고(To-go) 상품도 선보인다. 내년 3월31일까지 판매되며 이용 시간은 오후 2시부터 5시까지다.

롯데호텔 서울은 내년 5월6일까지 딸기 애프터눈티 세트(디저트 트레이) 프로모션인 '머스트 비 스트로베리'를 선보인다. IKA 세계 요리올림픽 금메달 리스트 나성주 제과장의 독창적인 딸기 디저트로 웰컴 푸드 3종, 딸기 크럼블 슈, 딸기 무스 등 14종의 디저트, 커피 또는 차 2잔이 제공된다. 포르투갈 잼 브랜드 '메이아 두지아'의 물감잼, 초코 스프레드와 팔레트로 구성된 셀프 드로잉 키트가 추가로 제공된다.

코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔 '모모 바'는 딸기 뷔페 '헨젤과 그레텔 인 스트로베리 하우스'를 내년 1월8일부터 4월30일까지 매주 주말 선보인다. 딸기 파블로바, 딸기 생크림 케이크, 딸기 판나코타, 구겔호프, 딸기 롤케이크, 딸기 젤리, 딸기 마카롱, 딸기 슈, 레드 벨벳 케이크, 딸기 무스, 브라우니, 머핀 등이 준비된다. 디저트와 어울리는 3가지 핫 디시로 포카치아 피자, 치킨 윙, 떡볶이가 준비된다. 스파클링 와인, 딸기 망고 주스, 딸기 레모네이드, 커피, 티도 무제한 제공된다. 내년 1월8일부터 4월30일까지 매주 토, 일요일에 오후 3시부터 오후 5시까지 이용 가능하다.

안다즈 서울 강남 '조각보' 레스토랑은 제철을 맞은 딸기를 넣은 '조각보 딸기 빙수' 세트를 내년 3월까지 선보인다. 조각보의 빙수는 딸기 소르베, 초콜릿 로즈와 리치 소스, 모찌떡 등과 함께 세트로 구성해 2인이 즐기기에 충분한 양이 특징이다. 딸기 빙수는 곱게 간 우유 얼음 위에 생딸기와 크럼블을 올려 상큼한 맛과 식감을 더했다. 바닐라 파나코타와 마스카포네 크림, 연유를 얹고 슈가 파우더를 뿌려 딸기 치즈 케이크를 연상케 한다. 함께 제공된 마스카포네 크림과 로즈와 리치 소스는 기호에 따라 곁들여 먹으면 된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr