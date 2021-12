개인 1조2000억원 던져도…코스피·코스닥 상승세 유지

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수가 오후에도 상승세를 유지하고 있다. 개인들이 국내 증시에서 1조2000억원 규모로 주식을 팔아치우고 있지만, 외국인과 기관의 매수세가 상승세를 뒷받침하고 있다.

24일 오후 1시 50분 코스피는 전 거래일 대비 0.54%(16.33포인트) 상승한 3014.50을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.38%(11.31포인트) 오른 3009.48로 장을 출발한 뒤 오름세를 지속하고 있다

현재 시장에선 개인 홀로 8900억원어치 주식을 팔았고 외국인과 기관은 각각 1734억원, 6988억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위 종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 700 등락률 +0.88% 거래량 9,490,494 전일가 79,900 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개“코이즈” 추천주 6上, 또 일냈다! 후속株 바로 갑니다![재계 미래로 뛴다③] '고객·미래성장' 위해 변화 택한 삼성 close 는 0.75% 상승한 8만500원에 거래됐다. SK하이닉스(0.39%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 386,500 전일대비 8,500 등락률 +2.25% 거래량 328,752 전일가 378,000 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환[클릭 e종목]"네이버, 4분기도 견조한 성장…메타버스 순항" close (2.25%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 2,000 등락률 +1.77% 거래량 1,186,549 전일가 113,000 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환 close (1.77%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 7,000 등락률 +3.35% 거래량 842,609 전일가 209,000 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 정체됐던 자동차株…전기차로 시동거나외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환 close (3.35%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 655,000 전일대비 12,000 등락률 +1.87% 거래량 181,207 전일가 643,000 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환[클릭 e종목] "삼성SDI, 4분기 기대 밑돌겠지만 성장은 지속" close (1.56%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,200 전일대비 1,000 등락률 +1.19% 거래량 1,058,973 전일가 84,200 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 정체됐던 자동차株…전기차로 시동거나외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환 close (1.19%)도 오름세를 보였다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 888,000 전일대비 8,000 등락률 -0.89% 거래량 32,557 전일가 896,000 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일모더나 2000만회분 추가계약… 내년 백신 최대 1억4000만회분 확보'삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전 close (-0.89%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 622,000 전일대비 12,000 등락률 -1.89% 거래량 210,455 전일가 634,000 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환[종목속으로] 끝없는 내리막 LG화학…배터리 제외한 매력은 close (-1.89%)은 하락세를 이어갔다.

같은시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.52%(5.20포인트)오른 1008.51을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.47%(4.47포인트) 상승한 1008.05로 출발한 뒤 상승세를 유지하고 있다. 코스닥시장에선 개인 홀로 3009억원어치 주식을 팔았고 외국인과 기관은 각각 1470억원, 1635억원어치 주식을 샀다.

코스닥시장에서 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,800 전일대비 900 등락률 +1.11% 거래량 490,198 전일가 80,900 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close 가 0.99% 오른 8만1700원에 거래됐다. 이어 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 127,100 전일대비 2,700 등락률 +2.17% 거래량 455,912 전일가 124,400 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환'삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전 close (1.93%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 213,900 전일대비 4,000 등락률 +1.91% 거래량 424,566 전일가 209,900 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까 close (1.86%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 90,600 전일대비 900 등락률 +1.00% 거래량 557,800 전일가 89,700 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 산타와 멀어지는 엔씨소프트…관건은 '게임성'외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환 close (0.89%), 위메이드(0.84%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 128,600 전일대비 1,500 등락률 +1.18% 거래량 124,446 전일가 127,100 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래 美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (0.87%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 334,100 전일대비 1,200 등락률 +0.36% 거래량 34,568 전일가 332,900 2021.12.24 14:06 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 동반 매수세…코스피 3010선 거래[클릭 e종목]"천보, 전해질·첨가제 수요 증가 수혜 기대"천보, 보통주당 300원 현금배당 결정 close (0.33%)도 오름세를 보였다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr