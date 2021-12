목포대 체육학과 동문회, 후배들에게 장학금 전달

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교 체육학과 동문회가 지난 22일 목포대 창조관에서 체육학과 후배들에게 장학금을 전달했다.

24일 목포대학에 따르면 체육학과 동문회에서는 매년 모교에서 동문 체육대회를 개최하고 후배들에게 장학금을 전달했지만, 코로나19로 인해 동문 체육대회를 개최하지 못해 아쉬워하면서 후배들에게 꿈과 희망을 전하기 위해 장학금을 전달했다.

체육학과 동문회 이재승(82학번) 회장이 학교를 방문해 박찬희(2학년), 최민호(3학년) 2명의 학생에게 장학금을 수여하고 “목포대 학생으로 자부심을 느끼고 꿈을 펼쳐가라는 당부”의 말을 전했다.

또한 체육학과 동문회는 “모교 후배들을 위해 장학금 지원은 물론 학과와 지속해서 소통하면서 후배들을 위해 지원을 아끼지 않을 것”이라는 뜻을 전했다.

