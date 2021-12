곡성군, 전남 지역자율형 사회서비스 투자사업 우수기관 선정

복지 사각지대 해소 위해 맞춤형 서비스 제공 높게 평가

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 곡성군은 전라남도가 22개 시군을 대상으로 평가한 ‘2021년도 지역자율형 사회서비스 투자사업 성과평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

이번 평가에서 곡성군은 복지 사각지대 해소를 위해 이용자의 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 제공한 점을 높게 평가 받았다. 또한 부정수급 예방, 제공기관 현장점검, 코로나19 장기화 속 사업의 원활한 추진을 위한 노력들도 좋은 점수를 얻었다.

우수기관 선정 인센티브로 곡성군은 2022년도 사업비 3000만원을 추가로 지원 받게 되어 주민에게 더 많은 복지 서비스를 제공할 수 있게 됐다.

지역사회서비스 투자사업이란 이용자들이 원하는 복지 서비스를 선택할 수 있도록 바우처를 제공하는 사업이다.

복지 서비스 제공업체들이 지역 특성과 주민 수요에 맞는 사회서비스를 개발하면 이용자가 필요한 서비스를 선택하는 방식이다.

기존 국가 주도형 복지서비스 제공방식에서 벗어나 맞춤형 서비스를 제공할 수 있다는 장점이 있다.

곡성군에서는 아동, 청소년, 노인 관련 9개의 서비스가 운영되고 있다.

군 관계자는 “코로나19 장기화로 제공 장소 휴관, 수업 중단 등의 어려움이 있었다. 하지만 진행이 가능한 프로그램에 대해 대상자를 추가로 모집하는 등 적극적인 대처로 좋은 결과를 낼 수 있었다.앞으로도 군민들께서 필요로하는 맞춤형 서비스를 안전하게 이용할 수 있도록 노력하겠다.”라고 말했다.

곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 cha6960@asiae.co.kr