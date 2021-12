與 "대통령 권한, 결정 존중" 野 "국민대통합, 일단 환영"

민주당, 반대해온 이재명 입장과 달라 원론적 입장만 내놔

국민의힘, 한명숙·이석기 석방 위한 물타기 사면 지적도

[아시아경제 오주연 기자, 이현주 기자] 내년 대선을 75일 앞두고 박근혜 전 대통령의 사면이 전격 결정됨에 따라 정치권에선 대선 구도에 미칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있다. 더불어민주당은 사면을 반대해 온 이재명 후보의 입장과 대치되는 이번 결정을 ‘존중한다’면서 사실상 원론적인 입장만 냈고, 국민의힘은 박 전 대통령의 사면은 환영한다면서도 사면 시기나 대상에 대해선 ‘정치적 셈법에 따른 판단’이라며 비판했다.

송영길 민주당 대표는 24일 오전 선거대책위원회 본부장단 회의에서 "문 대통령이 심사숙고 과정을 거쳐 결정한 이번 사면은 대통령 고유의 헌법적 권한"이라면서 "민주당은 이 결정을 존중한다"고 말했다. 박 전 대통령 사면과 관련해 청와대와 사전 교감이 있었다는 보도에 대해선 적극 부인했다. 문 대통령의 사면 결정이 당 후보인 이 후보의 입장과는 정반대 행보라 원론적인 수준에서 논평을 정리한 것으로 풀이된다. 그동안 이 후보는 두 전직 대통령들이 아직 사과도 하지 않았다며 사면에 반대해왔다.

이 후보는 이날 사면 결정이 나기 직전까지 "(박 전 대통령 사면에 대한) 입장은 여태껏 일관되게 밝혀온 게 있긴 하다"며 "예를 들면 대가를 치르는 게 맞고, 다시는 이런 일이 생기지 않게 하는 예방효과도 있어야 되며 사과도 있어야 되는 게 아니겠냐는 게 제 기존 입장"이라고 말했다.

윤석열 국민의힘 후보는 "늦었지만 환영한다"는 입장을 냈다. 윤 후보가 검찰에 있을 때, 박 전 대통령의 형집행정지를 불허한 것을 언급한 질문에는 "제가 불허한 것이 아니고 형집행정지 위원회에서 검사장 결정을 따라야 하도록 되어있기 때문에 사유가 안된다는 판단에 따른 것"이라고 답했다.

박 전 대통령의 사면을 줄곧 요구해왔던 국민의힘은 대체로 환영한다는 입장이다. 이양수 국민의힘 선거대책위원회 수석대변인은 이날 논평을 통해 "박 전 대통령의 사면을 환영한다"면서 "국민의힘은 국민 대통합을 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다. 친박근혜계 김재원 국민의힘 최고위원도 이날 라디오에 출연해 "(박 전 대통령이) 장기간 구금 돼 있었고 건강 상태도 좋지 않았지만 문재인 정권이 너무 가혹하게 정치적인 탄압을 하고 있다 생각을 하고 있었다"면서 환영한다고 했다.

다만 이명박 전 대통령이 이번 특별사면 대상에서 제외되면서 한명숙 전 국무총리 복권과 이석기 전 통합진보당 의원 가석방을 위한 ‘물타기 사면’이라는 지적도 나온다. 홍준표 국민의힘 의원은 "만시지탄"이라면서도 "두 전직 대통령을 또 갈라치기 사면을 해서 반대 진영 분열을 획책하는 참으로 교활한 술책"이라며 비꼬았다. 임태희 선대위 총괄상황본부장도 "(문 대통령의) 진정 고민은 지금 이석기씨, 그 다음에 한명숙 전 총리에 대한 사면을 하기는 해야 되겠는데 어떤 모양새로 해야 좀 비난 여론을 피해갈 수 있을까에 대한 고민이라고 생각한다"고 말했다.

이날 제3지대 대선후보들은 사면 결정에 비판 수위를 높였다. 심상정 정의당 후보는 "시민이 확립한 대통령의 윤리적 사법적 기준을 흔드는 행위"라며 "강력한 유감을 표한다"고 했고, 안철수 국민의당 대선 후보는 "이석기 가석방에 대한 물타기"라고 비판했다. 김동연 새로운물결 대선후보 캠프도 "특별사면은 대통령 고유 권한이지만 국민 정서에 반하는 것이 아닐지 우려된다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr