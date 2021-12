직원들과 유대감 형성하고 결속력 고취

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 박성현)는 신임 박성현 사장이 히빙라인 Day를 통해 직원 소통에 나선다고 24일 밝혔다.

히빙라인(Heaving Line)은 선박이 부두에 입항할 때 사용하는 로프로 직원들과 유대감을 형성하고 결속력을 고취하고자 하는 박 사장의 의지를 담고 있다.

이 날 박 사장은 신입 직원들과 환담을 나누며 의견을 청취하고 공감대를 형성했다.

박성현 사장은 “직원과의 소통을 위한 직급별 히빙라인 Day를 지속적으로 운영할 것”이라며 “벽을 허물고 소통으로 하나 되는 공사를 만들어 나가겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr