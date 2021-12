신라스테이, '새해맞이 호캉스' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 신라스테이는 '새해맞이 호캉스' 패키지와 프로모션을 선보인다고 24일 밝혔다.

'새해맞이 호캉스' 패키지를 통해 호텔 셰프가 준비한 떡국을 맛볼 수 있다. 객실에서 다양한 엔터테인먼트도 즐길 수 있다.

신라스테이 해운대는 '새해맞이 떡국 한 상 차림' 패키지를 선보인다. 셰프가 준비한 떡국과 찬, 디저트로 이뤄진 떡국 한 상을 맛볼 수 있다. 새해 첫 날 오전 7시부터 해운대 바다를 감상할 수 있는 호텔 연회장에 장소를 마련했다. 패키지는 ▲객실(1박) ▲새해맞이 떡국 한 상 차림(2인 또는 3인) ▲신라스테이 시그너처 베어(1개)로 구성됐다. 신라스테이 해운대에서 12월 말 체크인 일정으로 예약 가능하다.

테이크 아웃으로 떡국을 제공하는 패키지도 함께 선보인다. '새해맞이 떡국 투고(TO GO) 도시락' 패키지로 셰프가 조리한 떡국을 테이크 아웃으로 제공한다. 서부산은 오전 6시30분부터, 울산은 오전 8시30분부터 떡국을 제공한다 ▲객실(1박) ▲떡국 TO GO 도시락(2인 또는 3인)으로 구성됐다. 서부산은 ▲신라스테이 시그너처 베어(1개), 울산은 ▲디럭스 객실 무료 업그레이드 혜택을 더했다. 서부산은 12월 말, 울산은 12월 말과 새해 첫날 이용할 수 있다.

'스마트 스트리밍' 패키지도 선보인다. 객실 TV에 연결해 유튜브나 다양한 OTT 콘텐츠를 이용할 수 있는 셋톱박스 대여 서비스가 제공된다. 패키지는 ▲객실(1박) ▲딜라이브 셋톱박스 대여 서비스 ▲CGV 시그너처 팝콘(1개)로 구성됐다. 서부산을 제외한 신라스테이 전국 12개 호텔에서 이용 가능하다.

한편 연말연시를 맞아 호텔을 찾은 고객에게 색다른 추억을 선사할 '윈터 대형베어 테이 포토존 이벤트'도 진행 중이다. 신라스테이 로비의 대형베어와 함께 인증샷을 찍고 개인 SNS에 업로드 하면 추첨을 통해 30명에게 신라스테이 숙박권, 뷔페 식사권 등 다양한 경품을 증정한다. 인증샷 이벤트는 신라스테이 역삼, 서초, 삼성, 구로, 동탄, 천안, 울산, 해운대, 서부산, 제주 10곳에서 내년 2월13일까지 진행된다.

