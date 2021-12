서울시, 강북구 우이동 일대 노후주택 집수리 지원

금천구 시흥동에는 자율주택 용적률 완화

[아시아경제 김혜민 기자] 서울 강북구 우이동 39-2 일대가 노후 저층주거지 집수리 활성화를 위한 구역으로 지정됐다.

서울시는 23일 제6차 도시재생위원회 소규모주택수권분과위원회를 열고 이 일대를 주택성능개선지원구역으로 신규지정했다고 24일 밝혔다.

해당 지역은 4층 이하 저층주택이 밀집한 곳이다. 사용승인 후 20년 이상 된 주택이 전체 건물의 60% 이상을 차지하는 등 주거환경을 열악해 정비·개량 필요성이 제기돼왔다.

주택성능개선지원구역으로 지정되면 서울가꿈주택 사업의 집수리 보조금과 융자금을 지원받을 수 있다. 단열·방수 등 주택성능개선 공사비의 50% 범위에서 최대 1550만원 이내의 비용을 집수리 보조금으로 지원받을 수 있다. 신축 융자금은 공사비의 80%, 최대 1억원 범위 내에서 연 0.7%의 저리융자 혜택을 받을 수 있게 된다.

이번 신규지정으로 서울 내 주택성능개선구역은 160개소가 됐다. 이는 저층주거지 111㎢의 25%에 해당한다.

서성만 서울시 균형발전본부장은 "신규 지정된 지역은 최고고도지구로 서울시 집수리 지원 사업을 통해 주거환경개선이 이뤄질 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 균형발전을 위해 개발이 어려운 구역을 적극 발굴하고 주민 의견을 최대한 반영해 구역을 지정할 것"이라고 말했다.

한편 이날 위원회에서는 금천구 시흥동 210-4필지에 대한 자율주택정비사업 사업시행계획안도 수정가결됐다. 다세대주택으로 공급되는 16가구 중 11가구를 공공임대주택으로 계획해 법정 상한까지 용적률을 완화받았다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr