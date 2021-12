[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 안동시 일직면새마을지도자협의회는 지난 23일 오전 10시 30분 행정복지센터에서 연말연시를 맞아 이웃사랑 행사를 가졌다. 어려운 이웃 36세대에 라면 36박스를 배달하는 사랑의 라면 나눔이다.

새마을지도자협의회에서는 매년 다양한 봉사활동을 벌여오고 있다. 김영목 새마을지도자협의회장은 “끝날 줄 모르는 코로나19로 인해 오래 지쳐있는 어려운 이웃들이 잠시나마 웃을 수 있고, 훈훈한 연말을 보내도록 회원 모두 마음을 모았다”고 말했다.

이원경 일직면장은 “봉사와 헌신을 아끼지 않는 일직면새마을지도자협의회에 감사드리며, 소외 이웃이 없는 마을이 되도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.

