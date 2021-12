문체부, 1조4400억원 규모 금융지원 통해 관광업계 조기 회복 돕는다

모든 관광업체에 융자금 상환유예·이자감면

일반융자 상반기 집중 배정…신용보증부 특별융자 1000억원으로 확대

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 코로나19 장기화로 피해를 입고 있는 관광업계의 조기 회복을 돕기 위해 모든 관광업체에 대해 융자금을 1년간 상환유예하고 이자를 최대 1%까지 감면한다. 또 일반융자의 70%를 상반기에 집중 배정하고 신용보증부 특별융자도 대폭 확대한다.

문체부는 지난해부터 코로나19 피해를 본 관광업체의 자금 수요를 해소하기 위해 재정 당국과 협의해 추가 재원을 확보하고 1조4429억원 규모의 긴급 금융을 지원한다고 24일 밝혔다. 해당 자금은 상환유예(3813억원), 일반융자(9335억원), 특별융자(1281억원) 등에 쓰일 예정이다.

문체부는 이 같은 관광업계 자금 수요에 부응하기 위해 코로나가 발생한 지난해와 올해에 이어 내년에도 융자금 상환 시기가 도래하는 모든 관광업체에 대해 1년간 총 3607억원 규모의 상환을 유예한다. 이로써 3년간 연속 상환유예를 시행해 관광업계의 금융 부담을 일정부분 완화할 수 있게 됐다.

또 관광업계의 경영 안정을 돕기 위해 관광기금 융자금 이자를 최초로 감면한다. 감면 대상은 관광기금 융자금을 지원받은 모든 관광업체다. 내년 1월부터 0.5%포인트 이자를 감면(현행 1%~2.25%)하고 금리상승 시 최대 0.5%포인트 추가 감면(총 1%포인트)할 계획이다. 이를 통해 총 179억원 이상의 업계 이자 부담을 낮추고 업체별로는 연평균 298만원의 혜택을 제공한다.

아울러 내년에는 5490억원 규모의 일반융자를 지원하는데 이 중 관광업계의 조기 회복을 위해 70%(약 3800억원)를 상반기에 집중 배정할 계획이다. 담보력이 취약한 중소 규모 관광업체를 위해 신용보증부 특별융자도 올해보다 2배 확대해 1000억원을 지원한다. 이번 특별융자는 융자금리 1%, 거치기간 1년 연장 등 여러 가지 혜택을 제공하며, 지원 한도도 기존 1억5000만원에서 2억원으로 상향한다.

이번 상환유예 대상인 관광업체는 관광기금 융자를 받은 은행에서 상환의무 유예를 신청할 수 있다. 상환유예(이자 감면 포함)와 일반융자의 구체적인 일정과 조건 등은 이날부터(특별융자는 내년 1월 중) 문체부 누리집에서 확인할 수 있다.

김장호 문체부 관광정책국장은 “코로나 피해로 인한 관광업체의 경영상 어려움을 해소하는 실질적인 금융 지원을 강화함으로써 관광업계가 조기에 위기를 극복하고 활성화할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr