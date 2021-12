헬릭스미스, CAR-T 세포치료제 기술 유럽 특허 획득

[아시아경제 장효원 기자] 헬릭스미스 헬릭스미스 084990 | 코스닥 증권정보 현재가 25,950 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 19,297 전일가 25,950 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 헬릭스미스, CAR-T 기술 상용화 워크샵 개최헬릭스미스, 미국 인허가본부장 ‘투 도안 박사’ 방한… “엔젠시스 현안 논의”헬릭스미스, 코로나19 치료제 ‘타디오스’ 인도 임상 50% 환자 등록 완료 close 가 TAG-72 항원을 표적하는 CAR-T 세포치료 기술의 유럽 특허를 취득했다고 24일 밝혔다. 해당 특허는 일본 및 유럽 등록을 완료했으며 국내를 비롯 미국, 중국, 홍콩, 호주, 캐나다 등에서도 특허 출원 및 등록을 기다리고 있다.

이번 특허는 항-시알릴 Tn 키메라 항원 수용체(ANTI-SIALYL TN CHIMERIC ANTIGEN RECEPTORS)를 발현하는 세포 및 이의 조성물에 대한 것이다. 고형암에서 많이 발현되는 TAG-72(Tumor Associated Glycoprotein 72) 당단백질상에 시알릴 Tn 항원(STn)을 발현하는 암을 인지해 살상 효과를 보일 수 있다.

헬릭스미스는 STn 항원을 특이적으로 인식할 수 있는 항-STn CAR-T 세포를 제작했고, TAG-72 당단백질상에 STn 항원을 발현하는 암세포에 대한 항종양 효과를 확인했다.

항-STn CAR-T 세포로 치료할 수 있는 암에는 TAG-72가 과발현되는 모든 암이 포함될 수 있다. ▲대장암 ▲난소암 ▲위암 ▲유방암 ▲식도암 ▲방광암 ▲폐암 ▲췌장암 등 다양한 난치성 고형암이 해당되며 이들에 대한 암 치료제로 적용될 수 있을 것으로 기대된다.

유승신 헬릭스미스 대표이사는 “헬릭스미스는 자체 개발한 레트로바이러스 기반 유전자 전달체를 기반으로 다양한 난치성 고형암을 타겟으로 하는 CAR-T 치료제 기반기술을 축적하고 있다”며 “다국가에서의 특허를 기반으로 TAG-72가 과발현되는 난치암에 대한 항암 유전자세포치료제가 개발될 수 있을 것”이라고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr