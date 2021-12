[포토]강남중앙침례교회 논현2동 어려운 이웃에 사랑의 물품 나눔

쌀 4kg 100포대, 핸드 워시 100세트, 바디 워시 100세트 등 500만원 상당

[아시아경제 박종일 기자] 23일 오후 4시 강남구 논현2동 주민센터에서 강남중앙침례교회(담임목사 최병락)후원으로 ‘2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’의 일환인‘사랑의 물품’전달식이 있었다.

전달된 물품은 쌀 4kg 100포대, 핸드 워시 100세트, 바디 워시 100세트 등 돈으로 환산하면 500만원 상당으로, 심각해진 코로나19 상황에 경제적으로 고통을 받는 지역 내 저소득층 200가구에게 골고루 전달될 예정이다.

지난 1976년 강남구에 터를 잡고 올해로 45주년을 맞는 강남중앙침례교회는 기독교한국침례회의 장자교회로서 제1대 김충기 원로목사, 제2대 피영민 목사 등을 거쳐 현재는 제3대 최병락 담임목사님이 이끌고 있다.

강남중앙침례교회는 해마다 지역 내 취약계층을 대상으로 후원금과 생활물품을 꾸준히 지원해 이웃사랑을 실천해 오고 있으며, 지난해에도 600만원 상당의 공산품을 후원한 바 있다.

‘2021년 희망온돌 따뜻한 겨울나기 사업’은 겨울철 어려운 이웃을 돕는 기부와 나눔 문화 확산을 위해 강남구와 서울사회복지공동모금회가 함께하는 민·관 협력 모금운동으로 올 11월 15일부터 내년도 2월14일 까지 운영된다.

최병락 담임목사는“코로나19로 몸과 마음이 지친 지역 주민 여러분의 빠른 치유와 회복을 바라며, 예수님의 은혜와 은총이 구석구석에 전달돼 사랑과 기쁨이 넘치는 연말이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

이선형 논현2동주민센터 동장은“해마다 어려운 이웃들을 위해 도움을 준 강남중앙침례교회에게 목사님과 관계자 여러분께 감사의 말씀드리며, 올 겨울에도 지역 내 소외된 이웃들에게 꿈과 희망이 되었으면 좋겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr