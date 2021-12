"김문기 몰랐다"는 이재명, 10일간 해외 출장 가서 나란히 사진 찍어

이재명 측 "존재 알았을 순 있지만 친밀하지 않았을 수도"



[아시아경제 강주희 기자] 국민의힘이 경기 성남시 대장동 개발 의혹으로 수사를 받다 사망한 김문기 성남도시개발공사(성남도공) 개발1처장과 이재명 더불어민주당 대선 후보가 함께 찍은 사진을 추가로 공개했다.

국민의힘 선거대책위원회 '이재명 비리 국민검증특별위원회' 소속 이기인 성남시의원은 지난 2015년 당시 성남시장이었던 이 후보와 김 처장이 호주·뉴질랜드 출장에서 함께 찍은 사진 두 장을 23일 공개했다.

한 장은 도시 전경을 배경으로 찍은 사진으로, 선글라스와 모자를 착용한 이 후보 바로 뒤에 유동규 전 성남도공 기획본부장과 그 옆에 김 처장이 서 있는 모습이 담겼다. 다른 한 장은 이 후보와 유 전 본부장, 김 처장 등 출장에 나선 11명이 모두 함께 찍은 단체 사진이다.

이 의원은 이 사진들이 2015년 1월6~16일 호주·뉴질랜드 출장 당시 사진이며, 출장 목적은 '판교트램 설치 관련 시장님과 선진사례 조사'라고 설명했다.

이 의원은 "무슨 이유에서인지 트램 선진 지역 견학에 트램과 아무런 연관도 없는 전략사업실의 유동규 본부장과 개발 1팀의 김문기 처장을 해외 출장에 동행했다"며 의문을 제기했다. 또 이 사진을 근거로 "성남시장 재직 때는 김 처장을 몰랐다는 이 후보의 해명은 새빨간 거짓말"이라고 주장했다.

전날(22일) 김은혜 의원도 2009년 8월 성남정책연구원이 주최한 세미나에서 이 후보와 김 처장이 함께 참석한 사진을 공개한 바 있다.

앞서 이 후보는 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연해 김 처장에 대해 "제가 성남시장 재직 때는 몰랐고, 하위 직원이었다. 그때 당시 팀장이었을 텐데 제가 이분을 알게 된 건 경기도지사가 된 다음 기소가 됐을 때"라고 설명했다.

국민의힘이 제기한 의혹에 대해 이 후보 측은 "이 후보가 김 처장의 존재를 알았을 순 있지만 친밀하지 않았을 수 있다"고 일축했다. 박성준 민주당 선대위 대변인은 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "조직 생활을 하다 보면 수많은 사람을 만난다. 회사에서 같이 일을 하더라도 얼굴만 알지 말을 섞지 않는 경우가 상당히 많다"며 "그 사람에 대한 존재는 알 수도 있겠지만 친숙도, 친밀도가 있느냐에 대한 부분은 잘 모를 수도 있는 것"이라고 했다.

한편, 김 처장은 21일 오후 8시30분께 성남시 분당구 자신의 사무실에서 숨진 채 발견됐다. 김 처장은 유 전 본부장과 함께 대장동 개발사업협약서에서 초과이익환수 조항을 삭제한 의혹 관련 참고인 신분으로 검찰과 경찰의 조사를 받아왔다. 유족은 김 처장이 검·경 조사와 회사 내 징계에 대한 압박에 시달려왔다고 밝혔다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎1393, 정신건강 상담전화 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388, 청소년 모바일 상담 ‘다 들어줄 개’ 어플, 카카오톡 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr