“벌써 다 보여줬다” 새해 첫 삼성폰 '갤럭시S21 FE'… 사진 이어 영상까지

23일(현지시간) IT전문매체 폰아레나 등은 이탈리아의 HD블로그를 인용해 7분가량의 S21 FE의 언박싱 동영상을 공개했다.

공개된 언박싱 영상에 따르면 S21 FE는 충전기 없이 USB-C 케이블만 포함된 간단한 구성이다. 영상 속 제품은 매트한 그래파이트 색상으로 이밖에 올리브, 라벤더, 화이트 등 4가지 옵션으로 제공될 전망이다.

제품의 외관은 FE 시리즈가 플래그십 ‘갤럭시 S’ 시리즈의 핵심 기능만 탑재한 가성비 모델인 만큼 ‘갤럭시 S21’과 유사한 모습이다. 아울러 공개된 제품에는 퀄컴의 ‘스냅드래곤888’이 애플리케이션 프로세서(AP)로 사용됐고, 일부 지역에 따라 삼성의 ‘엑시노스2100’ 칩셋도 사용될 것으로 예상된다.

현재까지 유출된 정보에 따르면 S21 FE의 메모리는 ‘6GB 램(RAM)+128GB 저장용량’과 ‘8GB+256GB’ 등 두 가지 옵션으로 제공되고 추가 확장은 불가능할 전망이다. 디스플레이는 6.4인치 다이내믹 AMOLED 2X 인피니티-O 패널이 탑재되며, 2340x1080 픽셀의 해상도와 19.5:9 종횡비를 지원할 것으로 보인다. 120헤르츠(Hz) 화면 주사율 역시 지원되며, 커버 유리는 전작에 사용된 '고릴라 글래스 3' 보다 등급이 높은 '고릴라 글래스 빅터스'를 적용해 내구성을 개선할 것으로 알려졌다.

카메라는 OIS(광학식손떨림보정장치)를 지원하는 1200만 화소 메인카메라를 비롯해 1200만 화소 초광각, 800만 화소 망원 등 트리플 카메라 시스템을 장착할 것으로 관측된다. 전면에는 3200만 화소 카메라가 디스플레이 상단 중앙에 펀치홀 방식으로 탑재될 전망이다.

터리는 4500밀리암페어시(㎃h) 용량이 15와트(W) 고속 충전과 함께 제공된다. 이밖에 IP68 등급의 방진 및 방수 기능이 탑재되고, 네트워크는 5G, 와이파이6, 블루투스5.0 등을 지원한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr