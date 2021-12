국토부, '화성동탄·충남서천' 개발이익 교차보전 시범사업 공모

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 화성동탄2 연립주택용지와 충남 서천군 한산면 일원을 묶은 '개발이익 교차보전 시범사업' 공모를 24일부터 실시한다고 밝혔다.

개발이익 교차보전은 국가균형발전을 위해 개발수익률이 낮은 지방과 높은 수도권의 부동산을 통합 운용해 수도권 사업수익의 일부를 지방에 보전하는 사업이다. 지난 5월 1차 시범사업을 공모한 바 있다.

이번 시범사업은 택지개발촉진법 시행령 개정으로 도입된 '이익공유형 공모리츠방식'을 활용해 사업자를 선정할 예정이다. 리츠는 자본조달 과정에서 주식공모를 확대해 해당 사업에 투자한 일반 국민과 개발이익을 공유한다.

사업 대상지는 화성동탄2 신도시 내 연립주택용지 3개 블록(11만4000㎡, 867가구)과 충남 서천군 한산면 소재 귀농귀촌 주택용지(2만㎡, 30가구 미만)다.

자세한 사항은 LH 누리집을 통해 확인할 수 있다. 내년 1월10일부터 12일까지 참가의향서를 접수한다.

이재평 국토부 국토정책과장은 "도시의 주택공급과 지방 활성화 사업의 동시 추진으로 수도권-지방 상생발전이 기대된다"며 "향후 시범사업 진행상황을 지속 점검, 환류하겠다"고 말했다.

