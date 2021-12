[아시아경제 지연진 기자] 하나금융투자가 2015년 이후 6년 만에 희망퇴직을 시행한다.

하나금융투자는 정규직을 대상으로 오는 28일까지 희망퇴직을 받는다고 23일 밝혔다. 대상자는 만 45세 이상이면서 근속기간이 10년 이상인 직원과 만 45세 미만이면서 근속 기간이 15년 이상인 직원이다.

희망 퇴직자에게는 36개월치 급여와 함께 생활안정자금, 학자금 등도 지원한다. 희망자는 전직 지원도 받을 수 있다.

희망퇴직 예정일은 오는 31일이다

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr