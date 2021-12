[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 사단법인 해피피플에 서울지역 쪽방촌 주민들을 위한 생필품 후원 기부금 2000만원을 전달했다고 23일 밝혔다.

KB캐피탈이 해피피플에 전달한 기부금은 서울 영등포역, 서울역 인근 쪽방촌에 거주하는 저소득 취약계층을 대상으로 담요, 양말 등 방한용품 및 쌀, 김치, 반찬 등 식료품을 지원하는데 쓰일 예정이다.

황수남 KB캐피탈 대표이사는 "코로나19와 경기 침체로 더 큰 어려움을 겪고 있는 쪽방촌 거주민들이 따뜻한 겨울을 보내는데 보탬이 될 수 있어 감사하다"며 "앞으로도 우리 사회에 더 어렵고 힘든 분들을 지원할 수 있는 곳을 찾아 사회공헌 활동을 지속할 예정"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr