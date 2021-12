우리카드, 친환경 금융 위한 '디지털 도시 농부' 성료

장애 청년들이 운영하는 친환경 스마트농장과 협업

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 언택트 농촌 체험 프로그램 '디지털 도시농부'를 성공적으로 마무리했다고 23일 밝혔다.

이 행사는 비대면 농업 체험과 스마트팜 농장 지원을 통한 ESG(환경·사회·지배구조) 친환경금융을 실천하기 위해, 장애 청년들이 운영하는 친환경 스마트농장 '푸르메소셜팜'과 진행했다.

지난달부터 약 40일간 이 프로그램에 참여한 우리카드 직원 20명은 경기도 여주시에 위치한 농장 텃밭을 분양받아 원격으로 작물을 랜선 재배했다. 2주마다 수확한 토마토와 버섯으로 언택트 요리경연 대회를 열었고, 베란다 텃밭 키트를 받아 각자 가정에서도 상추, 파, 오이, 당근, 풋고추 등을 재배했다.

우리카드 관계자는 "올해 받은 사랑에 감사하는 마음을 담아 디지털 도시농부가 경작한 친환경 토마토는 이달 중순에 임직원 및 1사 1동 결연을 맺은 창신 2동을 포함한 취약 계층에 나눌 예정"이라고 말했다.

