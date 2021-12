영화관람권 1매 무료 예매, 5천원 할인 등 제공

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 영화 전용 상업자 표시 신용카드(PLCC) 'CGV 우리카드'를 출시했다고 23일 밝혔다.

이 카드는 CGV 영화관람권 1매 무료 예매와 5000원 할인, 매점 콤보 2000원 할인 등 영화 특화 혜택을 담았다. CGV 캐릭터 파코니와 영화 티켓을 활용한 카드 디자인으로 영화를 사랑하는 고객들의 소장 욕구를 자극했다.

현금처럼 사용 가능한 모아포인트 적립도 가능하다. 국내 가맹점 이용 금액의 0.5%를 기본으로 적립할 수 있고 CGV, 대중교통, 통신요금, 카페, 백화점 등에서 최대 5%를 적립할 수 있다.

연회비는 국내·해외겸용 모두 2만원이다.

