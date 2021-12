비트나인, 중고거래 플랫폼 헬로마켓 지분 인수

[아시아경제 박형수 기자] 비트나인 비트나인 357880 | 코스닥 증권정보 현재가 12,600 전일대비 250 등락률 -1.95% 거래량 660,122 전일가 12,850 2021.12.23 15:17 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장비트나인, 사업설명회 개최…“신규 수익모델 구축”비트나인, 제다이벤처스 지분 71.3% 50억에 취득 close 은 비대면 전문 중고거래 플랫폼 ‘헬로마켓’의 지분 22%를 인수해 그래프 DB 사업 영역을 확대한고 23일 밝혔다.

비트나인과 헬로마켓은 이익을 분배하는 '수익분배형 공동사업계약'도 별도로 체결해 새로운 형태의 그래프 DB 기술 기반 서비스를 선보이기로 했다.

헬로마켓은 ‘중고나라’, ‘당근마켓’, ‘번개장터’와 함께 국내 주요 4대 온라인 중고거래 플랫폼 가운데 하나다. 2011년 설립한 헬로마켓은 현재 540만여명에 달하는 가입자를 보유하고 있다. 연간 약 3000억원 규모의 거래가 이루어지고 있다.

헬로마켓은 중고거래의 ‘안전성’과 이용자들의 ‘편의성’을 강화시킨 자체 비대면 전용 안전거래 시스템 ‘헬로페이’, 안전 배송 서비스 ‘헬로택배’, 대형 중고상품 배송 서비스 ‘홈픽’ 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

비트나인은 헬로마켓의 안정성과 편의성을 한 단계 끌어올릴 계획이다. 양사는 공공기관 및 금융권에서 검증받은 비트나인의 이상거래 및 사기탐지시스템(FDS)을 헬로마켓의 거래 시스템에 적용시켜 그래프 DB 기술 기반 지능형 사기방지 및 예방시스템을 구축하기로 했다. 불법 거래와 사기가 빈번한 중고거래의 특성상 비트나인의 FDS가 강력한 시너지를 낼 것으로 기대했다.

비트나인이 보유한 그래프 DB 기술 기반 맞춤형 추천 알고리즘 기술도 도입한다. 사용자 편의성을 높일 수 있다. 그래프 DB 기술은 데이터 간 상관 관계흫 분석하는 데 특화된 기술이다. 최근 온라인 쇼핑몰, SNS 등 서비스 및 유통업계에서 적극 도입하는 추세를 보이고 있다.

강철순 비트나인 대표는 "비트나인만의 기술 경쟁력을 바탕으로 미래 산업에서의 핵심적 서비스를 창출해 나가기 위한 목적"이라고 소개했다. 이어 "비트나인은 유망한 미래산업에서 그래프 기술 기반의 새로운 서비스 모델을 지속해서 발굴할 것"이라며 "데이터베이스 기업을 넘어 그래프 기술 서비스 기업으로 도약해 나갈 것"이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr