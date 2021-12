홍준표, '김건희 영부인 중 가장 똑똑' 옹호에…"누가 그런 막말을?"

소통 플랫폼 '청년의꿈'에 답변

'후보 교체론'엔 "미안하다"며 선 그어

[아시아경제 강주희 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 윤석열 대선 후보의 부인 김건희씨와 관련해 '역대 영부인 중 가장 똑똑하다는 옹호가 나온다'는 말에 "누가 그런 막말을 하느냐"며 냉소적인 반응을 보였다.

홍 의원은 23일 청년과 소통하기 위해 만든 온라인 플랫폼 '청년의꿈'의 '청문홍답' 코너에 "김씨를 옹호하기 위해 김씨가 역대 영부인 중 가장 학력이 높고 똑똑하다고 두둔하고 있다고 한다"는 글이 올라오자 이같이 답했다.

홍 의원의 이 같은 답변은 김씨가 허위경력 의혹 등에 휩싸인 상황인 만큼 지나치게 옹호하는 방식은 적절치 않다는 뜻을 드러낸 것으로 보인다.

홍 의원은 또 "당에서 김씨를 얼마나 지켜줘야 한다고 보느냐. 이준석 대표가 충분히 당차원에서 김씨를 실드(방어)해 주지 않았느냐"는 질문엔 "실드도 한계가 있다"며 동의한다는 취지로 답했다.

다수의 지지자들이 홍 의원으로 '후보 교체'를 요청하는 게시글에는 "고맙다"고 말하면서도 "당원들이 뽑은 후보다", "미안하다"며 후보 교체 가능성에 선을 그었다.

한 지지자가 "경선 이후 홍준표 인기가 더 올라갔다"는 내용의 게시글을 올리자 홍 의원은 "윤 후보가 잘하면 제가 잊혀지는데"라며 현재 윤 후보의 행보가 우려스럽다는 뜻을 내비치기도 했다.

윤 후보와 당 대선 경선에서 맞붙었던 홍 의원은 중앙선거대책위원회 지역 고문으로 합류했으나 윤 후보에 대해 여전히 비판적인 시각을 견지하고 있다. 홍 의원은 중앙선대위 합류에 대해 이름만 빌려줬을 뿐, 특별한 역할은 하지 않겠다며 '형식적 합류'라는 점을 강조했다.

