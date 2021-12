반려견과 함께 즐기는 테마파크 '강아지숲', 춘천 명소로 우뚝

[아시아경제 김민영 기자] 국내 최대 반려견 테마파크인 더존ICT그룹의 ‘강아지숲’이 ‘2021 아시아경제 올해의 히트상품’ 테마파크 부문에 선정됐다. 강아지숲은 선진 반려문화 정착을 위한 지식과 정보를 전달하고 반려문화 메카 건설을 위해 앞장선 공간이라는 평가를 받았다.

올해 4월 개장한 강아지숲은 수도권과 인접한 강원도 춘천에 약 3만평 규모로 조성됐다. 반려 인구가 해마다 늘어나고 있는 가운데 강아지와 사람이 어떻게 조화롭게 살아갈 것인가에 대한 고민 끝에 더존ICT그룹이 마련한 공간이다.

학예사를 갖춘 국내 최초의 반려견 박물관에는 다양한 콘텐츠를 전시하고 있으며 도그스포츠 대회, 밤산책, 도그페스타 등 반련 관련 다양한 행사를 개최하고 있다. 아울러 용품 만들기 체험, 행동 상담 프로그램도 운영 중이다. 테마파크 곳곳에 동산 및 운동장, 자작나무 숲 산책로 등 휴식과 놀이를 위한 시설들도 마련돼 있다.

개장한 지 1년이 채 안됐지만 강아지숲은 춘천의 명소로 자리매김하고 있다. 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)에 강아지숲 관련 게시물이 6500건에 달하는 등 입소문을 타며 주목받고 있다. 도그페스타의 경우 이틀간 1500명에 가까운 방문객들이 다녀갈 정도로 강아지숲 대표 행사로 자리잡았다.

더존ICT그룹은 내년에는 강아지와 함께 즐길 수 있는 워터파크를 개장할 예정이다. 더존ICT 관계자는 "앞으로도 강아지숲은 반려인과 비반려인을 가리지 않고 강아지를 사랑하는 사람이라면 누구나 즐길 수 있는 공간이 될 것"이라며 "국내 선진 반려문화를 선도하는 강아지숲이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

