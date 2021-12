LH, 광주전남 최초 신혼희망타운 내년 2월 공급

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국토지주택공사 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 광주선운2 공공주택지구 내 광주전남지역 최초 신혼희망타운(공공분양주택 741호)을 내년 2월 공급할 계획이라고 23일 밝혔다.

광주전남 최초 신혼희망타운이 들어설 위치는 광주선운2 지구 내 A-1, A-3BL로 공공분양주택 55㎡형(24평)을 A-1에 492호, A-3에 249호를 각각 건설·공급한다.

공급일정은 모집공고(22년 2월), 청약접수(3월월) 및 계약체결(5월) 이후 오는 2025년 1월 입주 예정이다.

신혼희망타운은 집 걱정 없이 일하면서 육아를 동시에 해결할 수 있도록 공동육아나눔터, 실내놀이터 등 보육 중심 공동시설을 확대한 육아특화설계가 적용되었다.

또한 구성원 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 가변형 벽체 적용, 신혼희망타운 전용 주택담보대출 등 신혼부부를 위한 맞춤형 주택 단지로 공급될 예정이다.

신청자격은 ▲신혼부부(혼인기간이 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀를 둔 무주택세대구성원) ▲예비신혼부부(혼인이 계획중이며 공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는 무주택세대구성원) ▲한부모가족(6세 이하 자녀를 둔 부 또는 모, 무주택세대구성원)이 해당되며, 총자산보유액 및 소득 등 기준을 충족하여야 한다.

신혼희망타운이 건설·공급 될 선운2지구는 광주광역시 광산구 선암동·운수동·소촌동 일원에 39만 8천㎡ 규모로 조성되는 공공주택지구다.

선운2지구는 성숙된 선운1지구의 주거 인프라를 공유할 수 있으며, KTX송정역복합개발 및 금호타이어 광주공장 이전 예정에 따른 개발 호재를 동시에 누릴 수 있는 도심지역으로 현재보다 미래가 기대되는 위치에 자리하고 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr