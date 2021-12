금융위, 디-테스트베드 시범사업 결과…6팀 우수사례 선정

[아시아경제 김진호 기자] 금융위원회는 디지털 금융혁신 촉진과 혁신금융 발굴을 위한 디(D)-데스트베드 시범사업 실시 결과 총 6팀을 우수사례 수상팀으로 선정했다고 23일 밝혔다.

디-데스트베드는 핀테크 스타트업, 예비 창업자 등이 혁신적 기술이나 아이디어의 사업성 등을 검증할 수 있도록 금융권 데이터 및 테스트 환경을 제공하는 사업이다. 총 20개팀이 지난 9월부터 12월까지 11주에 걸쳐 각자의 아이디어 검증을 수행했다.

검증 결과를 바탕으로 총 6팀의 우수사례 수상팀을 선정했다.

3개 주제에 대해 주제당 최우수상 1팀, 우수상 1팀씩 선정했다. 신용평가고도화 부문은 고려대학교 정보보호대학원 위험관리연구실이 최우수상을, 지속가능발전소가 우수상을 수상했다. 취약계층 금융지원은 로니에프앤이 최우수상을 피네보가 우수상에 선정됐다. 자유주제의 경우 닉컴퍼니가 최우수상, 빅테크플러스가 우수상을 수상했다.

디-데스트베드 사업은 대규모 금융권 데이터를 모아 핀테크 기업, 스타트업의 아이디어 실현가능성 검증이라는 구체적 사업에 활용한 데이터 기반 지원 정책이다. 내년 디-데스트베드는 4억2900만원의 예산을 확보해 내년 상반기 중 사업에 착수한다.

금융위 관계자는 "디-데스트베드 참여기업의 아이디어가 실제 사업화로 이어질 수 있도록 금융규제 샌드박스 제도와 연계, 멘토링 지원 등도 강화하겠다"며 "디-데스트베드 제도를 지속적으로 발전시키겠다"고 말했다.

