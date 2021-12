글래드 호텔, 영화 '씽2게더'와 '글래드 2게더 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 영화 '씽2게더' 테마로 꾸민 객실에서 선물과 함께 호캉스를 즐길 수 있는 '글래드 2게더 패키지'를 내년 2월28일까지 선보인다고 23일 밝혔다.

서울 지역 3개의 글래드 호텔(글래드 여의도, 글래드 마포, 글래드 강남 코엑스센터)과 메종 글래드 제주에서 예약 가능하다. '씽2게더'의 캐릭터로 꾸며진 컨셉룸 1박을 제공한다. 내년 1월5일 개봉하는 '씽2게더'는 꿈을 향한 무대를 담은 애니메이션 '씽'의 후속편으로 오디션 그 이후 전 세계가 주목하는 쇼 스테이지에 오르기 위한 크루들의 고군분투 도전기를 그렸다.

'버스터 문의 낱말 찾기', '클레이 캘로웨이의 집 찾기' 등 '씽2게더' 캐릭터와 함께 즐길 수 있는 놀이로 구성된 액티비티 키트 2개와 캐릭터 스티커 1장, 스마트폰에 부착할 수 있는 캐릭터 폰링 1개를 제공한다.

영화 개봉일 이전 투숙시 CGV전용 '씽2게더' 예매권 2장을 제공하며, 개봉일 이후 투숙하는 고객을 대상으로 '버스터 문 머리띠', '버켓 모자', '이어폰 케이스(에어팟 프로 전용)', '피크닉 돗자리' 등 다양하게 준비된 '씽2게더' 굿즈 중 1개를 랜덤으로 제공한다. 메종 글래드 제주에 투숙할 경우 뷔페 레스토랑 '삼다정' 조식 2인을 추가로 제공한다(프리미엄 패밀리 컨셉룸은 조식 3인 제공).

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr