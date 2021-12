상하농원, 27일 라이브방송 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 상하농원이 오는 27일 월요일 오전 10시 30분부터 1시간동안 매일유업 네이버 직영스토어에서 라이브 방송을 진행한다.

이번 라이브 방송에서는 ‘건강한 하루를 위한 아침식사’를 테마로 매일유업의 유기농·친환경 식품 브랜드 ‘상하목장’과 위생적인 식기 업체로 편의성은 물론 인테리어까지 고려한 ‘비마이매직’이 함께 협업했다.

대표상품으로 상하농원의 동물복지 유정란, 저온살균 무항생제인증 우유, 비마이매직 클로버트레이 등 7종으로 구성된 든든한 하루를 위한 ‘농원의 아침세트’ 다. 750세트 한정수량으로 판매되며 최대 24% 할인된 가격으로 만날 수 있다.

또한 상하농원은 이번 라이브방송을 진행함과 동시에 시청자 이벤트를 실시할 예정이다. 최대 금액 구매자 1명을 선정해 글램핑 1박2일 숙박권과, 실시간 방송에 참여하여 구매를 인증한 30명에게 상품을 증정할 계획이다.

