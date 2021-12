[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '아수라'를 연출한 김성수 감독이 배우 황정민·정우성과 '서울의 봄'으로 재회한다.

하이브미디어코프는 23일 영화 '서울의 봄'에 황정민, 정우성, 박해준이 출연한다고 밝혔다.

'서울의 봄'은 1970년대 말, 대한민국 현대사를 뒤흔든 실제 사건을 바탕으로 한 작품으로, ‘내부자들’ ‘남산의 부장들’ ‘다만 악에서 구하소서’ 등을 만든 하이브 미디어코프가 제작하고 '아수라', '감기', '태양은 없다', '비트'를 연출한 김성수 감독이 메가폰을 잡는다.

제작사 측은 '아수라'에서 김성수 감독과 호흡을 맞췄던 황정민과 정우성이 시나리오의 완성도와 감독에 대한 믿음으로 다시 한번 작업을 결심했다고 전했다.

'서울의 봄'은 2022년 2월 크랭크인 예정이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr