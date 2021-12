바로고 도시주방, 망고플레이와 주방플랫폼 기반 사업 '맞손'

콘텐츠·콘텐츠 유통 채널 개발 나서

[아시아경제 김철현 기자] 근거리 물류 IT 플랫폼을 운영하는 스타트업 바로고(대표 이태권)는 23일 망고플레이(대표 엄제일)와 '주방플랫폼기반 OMO(Offline mergers with Online) 사업 모델 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

망고플레이는 콘텐츠 플랫폼 스타트업으로 역량 있는 크리에이터들과 함께 MCN(다중 채널 네트워크)사업을 영위하고 있다. 양사는 바로고가 운영하는 주방 플랫폼 '도시주방'을 기반으로 온·오프라인 결합사업 모델을 구축할 계획이다.

바로고는 주방 플랫폼 도시주방의 공간을 망고플레이 소속 크리에이터들의 콘텐츠 제작을 위한 오픈 스튜디오로 제공한다. 또한 바로고와 망고플레이는 도시주방 입점 상점의 메뉴 등을 활용해 다양한 외식 관련 콘텐츠와 콘텐츠 유통 채널 공동 개발에 나선다.

특히 이번 사업 협력의 일환으로 망고플레이 소속 크리에이터 최강록 셰프와 도시주방 공간을 활용해 식음사업을 전개할 예정이다. 최강록 셰프는 '마스터셰프 코리아2' 우승자로 다수의 TV 프로그램과 유튜브를 통해 특색 있는 레시피를 소개하며 인기를 끌고 있다.

류재민 바로고 사업개발그룹 이사는 "이번 협약을 통해 도시주방이 온·오프라인을 넘나드는 주방 플랫폼이 될 수 있도록 진화시킬 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr