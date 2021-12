[이주의 책] 우리는 글쓰기를 너무 심각하게 생각하지 외 5권

◆우리는 글쓰기를 너무 심각하게 생각하지= 글과 글쓰기 자체에 대한 고찰, 어떻게 쓸 것인가에 대한 고민과 조언, 불안하고 막막했던 습작 시절, 글로 먹고 사는 직업인으로서 작가의 삶, 글 쓰는 사람들 사이의 보이지 않는 연대감, 글쓰기 트렌드와 책의 미래, 작가로서의 내외적 기쁨 혹은 고통에 이르기까지 글쓰기 전 영역을 아우르는 책. (정지우 지음·문예출판사)

◆과학을 공부하는 과학= 과학·미래 전문기자인 저자가 현장 과학자들의 생생한 증언과 심층 취재를 통해 과학의 궁극적 목표인 우주와 천체 탐사 현장부터 생명의 진실과 인류의 미래 변화, 기후 위기로 몸살 앓는 지구의 운명, 인간보다 더 인간적인 인공지능의 딜레마까지 첨단 과학과 미래 기술을 생생하게 분석한다. (최준호 지음·머스트리드북)

◆리틀 아이즈= 두더지, 토끼, 까마귀... 각기 다른 동물 인형 모습을 한 반려로봇 ‘켄투키’가 전 세계 사용자의 삶에 파고든다. 특징은 구입한 ‘소유자’와 조종하는 ‘사용자’가 다르다는 것. 그리고 그 둘은 서로를 선택할 수가 없다는 것. 소유자와 사용자의 예상치 못한 만남은 때로는 행운으로, 때로는 악몽으로 변해 큰 파문을 일으킨다. (샤만타 슈웨블린 지음·창비)

◆슬슬 술 끊을까 생각할 때 읽는 책= 정신건강의학과 전문의이자 17년간 알코올의존증을 치료해온 저자는 술이 기호품이 아닌 ‘합법적인 약물’이라고 단언한다. “불법 약물보다 더 위험한 중독물질”이 육신을 잠식해 가는 것을 막는 방법을 소개한다. “금주를 시작하면 뇌는 90일 만에 학습한다”는 게 저자의 설명이다. (가키부치 요이치 지음·코리아닷컴)

◆세계 속의 길= 트리니다드와 베네수엘라 등의 국가가 있는 서인도 제도를 공간적 배경으로 삼은 저자의 자전적 소설이다. 유년 시절과 작가가 되기 위해 고군분투하던 청년 시절의 자전적 경험을 토대로 쓰였다. 역사의 현장을 체험한 다양한 ‘내레이터’들을 등장시켜 제국주의 혁명과 탈식민주의가 교차하는 상황 속 이야기를 전한다. (V.S. 나이폴 지음·민음사)

◆어서 오세요, 고양이 식당에= 13년간 절찬리에 영업하며 3호점까지 출점해 시골 고양이들 사이에서 맛집 인기몰이를 하는 식당에 관한 이야기다. 저자는 애틋함과 절박함과 경이로움을 담아 길고양이들이 먹고산다는 것, 차디찬 겨울을 나는 것, 인간과 길고양이가 함께 살아갈 수 있는 길에 관한 내용을 글과 사진으로 풀어낸다. (이용한 지음·문학동네)

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr