[클릭 e종목] 두산퓨얼셀, RPS 상향으로 연료전지 발주 이어지나

[아시아경제 황준호 기자] NH투자증권은 내년부터 신재생에너지공급의무화(RPS) 비율이 크게 상향 조정됨에 따라 발전사들의 신재생에너지공급인증서(REC)가 큰 폭으로 증가할 전망이라 연료전지의 발주가 재개될 것으로 예상한다며 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 52,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 52,000 2021.12.23 08:31 장시작전(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장'군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창[e공시 눈에 띄네] 코스피-6일 close 의 목표주가와 매수 의견을 유지한다고 23일 밝혔다.

RPS 비율은 올해 9%에서 내년 12.5%로 올라가며 2026년까지 25%로 상향될 전망이다. 이에 따라 발전사들이 갖춰야 하는 REC도 늘어나게 된다. 내년 예상 REC 수요는 6280만 REC로 올해보다 33% 정도 늘어날 것으로 추정된다.

반면 수소법 개정안은 상임위 통과가 지연되고 있고 이에 따라 연료전지 발주와 연결되는 청정수소발전의무화제도(CHPS) 도입도 미뤄지고 있다. 발전사들은 이런 상황에서 연료전지 발주를 검토하고 있는 상황이다.

정연승 NH투자증권 연구원은 " 두산퓨얼셀의 올해 수주 전망은 142MW이나, 3분기까지, 28MW에 그쳤고, 시간을 고려하면 연내 수주가이던스 충족은 쉽지 않을 전망"이지만 "내년 1분기까지 REC 확보를 위한 연료전지 발주가 증가할 것으로 전망된다는 점에서, 연내 수주 목표 달성 여부보다는 신규 수주 재개를 중요한 요소로 판단할 수 있다"고 밝혔다.

특히 두산퓨얼셀은 지난 21일 공시를 통해 SOFC(고체산화물연료전지) 설비투자 규모를 기존 724억원에서 1437억원으로 높였다. 생산 규모는 50MW 수준이지만 2023년말 신규 설비 완공을 통해 외형 성장도 이어질 것으로 예상된다.

정 연구원은 " 두산퓨얼셀은 글로벌 발전용 연료전지 기업 중 영업이익 창출되는 유일한 기업"이라며 "글로벌 수소 기업들의 주가 조정 과정에서도 차별화된 주가 방향성 기대한다"고 내다봤다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr