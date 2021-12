"입에 오미크론 처넣고 싶다"… 양치승, 대출 사기 문자에 분노

[아시아경제 나예은 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 소상공인 피해가 계속되는 가운데, 유명 스포츠트레이너 겸 방송인 양치승 씨가 사기 대출 문자를 받고 분노했다.

양씨는 22일 사회관계망서비스(SNS)에 자신이 받은 문자메시지 한 통을 공개하면서 "영업제한 때문에 대출을 알아보고 있는데 마침 오전부터 문자가 왔다"고 밝혔다.

해당 문자는 금융기관을 사칭해 정부가 소상공인의 코로나 피해회복을 위해 특별금융을 지원한다며 대출이 가능하다는 내용으로 구체적인 지원 대상 등을 언급하고 있다.

문자에서는 "소기업, 소상공인의 경영부담을 완화하고 취약계층 서민들을 위한 특별금융 지원금"이라며 업체 당 최소 2000만 원에서 1억 5000만 원을 빌려준다는 내용이 담겨있다. 카카오뱅크에서 신청하라며 신분증 사본까지 요구했다.

이에 양씨는 "요즘 자영업자, 소상공인 힘든 점을 이용해 국가에서 지급하는 정책인 척 교묘히 속여서 이런 쓰레기 짓거리하는 인간 같지 않은 것들을 보면 코로나 오미크론을 입에 처넣고 싶다"고 목소리를 높였다.

양씨가 공개한 문자를 본 자영업자 방송인들과 누리꾼들은 잇따라 댓글을 남기며 공감했다. 개그맨 김시덕은 "자영업자로서 갑갑하다"고 했고, 이에 양씨는 "요즘 너무 힘들어서 넘어갈 뻔했다"고 답했다.

서울 이태원에 식당 여러 곳을 운영하다 폐업한 경험이 있는 홍석천도 "나도 받았는데 가짜야?"라고 댓글을 남겼다. 양씨는 "가짜더라. 전화번호들을 어떻게 빼돌리는 건지 완전 속아서 알아보다가 걸릴 뻔했다. 조심하라"고 말했다.

