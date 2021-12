엘아이에스, 불성실공시법인 지정 예고

[아시아경제 한진주 기자] 엘아이에스 엘아이에스 138690 | 코스닥 증권정보 현재가 5,570 전일대비 360 등락률 +6.91% 거래량 359,068 전일가 5,210 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-17일엘아이에스, 168억원 규모 레이저 제조장비 공급 계약엘아이에스, 2분기 적자 대부분 매출채권 대손충당금…"올해 환입 예정" close 는 22일 한국거래소 코스닥시장본부로부터 소송 등 판결·결정 지연공시(공시불이행)로 인해 불성실공시법인 지정 예고됐다.

코스닥시장 공시규정에 따라 불성실공시법인으로 지정되고 당해년도 벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있다. 엘아이에스가 최근 1년간 부과받은 벌점은 9.5점이다.

