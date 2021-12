중년 배우, 마스크 착용해 달라는 택시기사에 '10분간 욕설' 논란

A씨 "통화 중 답답해 잠시 마스크 벗었고, 술김에 B씨 말 오해해…미안하다고 벌써 사과했고, 조만간 합의금 넉넉히 주려고 (한다)"

[아시아경제 김소영 기자] 택시에 탑승한 한 중년 배우가 마스크를 써 달라고 요구하는 택시기사에게 욕설하는 장면이 담긴 영상이 공개돼 파문이 일고 있다.

22일 YTN 보도에 따르면 데뷔 40년 차 배우 A씨는 지난 10일 서울 신도림동에서 술을 마신 뒤 일행 두 명과 함께 택시에 탑승했다.

조수석 뒷자리에 앉아 있던 A씨는 전화가 걸려오자 쓰고 있던 마스크를 벗고 통화를 했다. 이에 택시기사 B씨가 마스크를 다시 써 달라고 요구하자, 전화를 끊고 B씨를 향해 욕을 퍼붓기 시작했다.

공개된 블랙박스 영상에는 당시 A씨가 B씨를 향해 연신 삿대질하며 "XX놈아", "네가 말을 좋게 하라고, 손님한테 XXX 하네"라고 계속해서 욕설을 내뱉는 장면이 담겼다.

A씨는 욕을 해도 화가 가라앉지 않는지 운전 중인 B씨를 때릴 듯 주먹을 치켜들기도 했다. 함께 탄 일행이 제지한 끝에 A씨는 목적지에 도착하기 전 먼저 택시에서 내렸다.

택시기사 B씨는 "보통 사람들은 욕을 하지 않고, 또 욕을 하더라도 한두 번 하고 말지, 이렇게 한 10여분 동안 귀가 따갑도록 욕설한 사람은 처음"이라며 이로 인해 모멸감을 느꼈다고 호소했다.

A씨는 YTN에 통화에서 "통화 중 답답해 잠시 마스크를 벗었고, 술김에 B씨의 말을 오해한 것"이라며 "술을 너무 많이 먹었을 때라서 (B씨에게) 미안하다고 벌써 사과했다. 조만간 합의금을 넉넉히 주려고 (한다)"고 해명했다.

한편 앞서 A씨는 지난 2014년에도 술에 취한 채 택시 기사와 요금 시비가 붙어 즉결심판에 넘겨진 것으로 알려졌다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr