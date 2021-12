[아시아경제 한진주 기자] 코프라 코프라 126600 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 500 등락률 -4.10% 거래량 1,045,612 전일가 12,200 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오! close 는 22일 최대주주가 한상용 외 3인에서 비지에프로 변경됐다고 공시했다.

코프라는 "지난달 4일 주식양수도 계약 체결 이후 잔금지급으로 인한 주식양수도 및 제3자배정 유상증자에 따라 최대주주가 변경됐다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr