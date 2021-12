자영업자들 "방역패스·영업제한 철폐…생존권 보장하라"

자영업자들 22일 광화문서 총궐기 대회

"방역패스·영업제한 철폐" 주장

펜스 바깥서 참가자·경찰 실랑이

[아시아경제 송승윤 기자] 자영업자들이 22일 예고대로 서울 도심에서 집회를 열고 방역패스와 영업 제한 등의 조치를 철폐하라고 정부에 촉구했다.

전국 자영업자 비상대책위원회는 이날 오후 3시부터 서울 광화문 시민열린마당에서 정부 방역정책을 규탄하는 총궐기 대회를 개최했다. 집회는 오후 5시까지 2시간가량 진행될 예정이다.

당초 주최 측은 299명 규모로 집회 신고를 마쳤으나 자발적으로 집회 장소에 온 참가자들이 많아 실제로는 이 인원의 몇 배에 달하는 인파가 집회 장소 인근에 집결했다. 집회 장소 주변엔 펜스가 설치됐다. 경찰이 예방 접종 완료자에 한해 입장을 허락하면서 일부 참가자는 펜스 바깥에 머물며 집회 장면을 지켜보거나 주변을 배회하기도 했다. 비대위는 "경찰은 평화시위 보장하라", "소상공인도 국민이다. 생존권을 보장하라", "방역패스 철회하라" 등 구호를 외친 뒤 원래 계획보다 약 10분 정도 늦게 집회를 시작했다.

오세희 소상공인연합회장은 대회사에서 "코로나19 사태로 소상공인·자영업자 경제가 흔들리고 폐업자가 늘면서 견디다 못한 자영업자들이 극단적 선택으로 내몰리고 있다"면서 "시행 한달만에 방역패스 시행과 이제는 인원제한, 영업시간 제한으로 자영업자들의 생존권이 또 다시 위협받는 상황"이라고 주장했다.

경찰은 14개 부대 800여 명의 경력을 투입해 혹시 모를 충돌 상황에 대비하고 있다. 집회가 진행되는 동안 펜스 안으로 들어오지 못한 일부 참가자들은 구호를 외치며 항의했고 이 과정에서 고성이 오가는 등 소란이 빚어지기도 했다. 집회가 진행되는 내내 이 같은 실랑이가 이어지고 있지만 아직까지 큰 충돌은 없다.

비대위는 ▲방역패스 철회 ▲보상없는 영업제한 철폐 ▲소상공인 지원금 대폭 확대 ▲손실보상법 시행령 개정 ▲근로기준법 5인 미만 사업장 확대 적용 반대 등을 요구하고 있다. 내년 1월 2일 이후에도 이 같은 요구가 관철되지 않을 경우 전국에서 동시다발적으로 재차 총궐기 대회를 벌이고 정부의 방역 정책에도 비협조하겠다는 방침이다.

비대위가 다시 집회에 나선 것은 지난 7월 수 차례 진행된 전국 규모의 차량 시위 이후 5개월 여만이다. 비대위는 차량시위 이후 극단적 선택을 한 자영업자들을 기리는 분향소를 설치하고 천막 농성에도 돌입한 바 있다. 이후 지난달 1일 단계적일상회복 조치를 기점으로 잠깐 집단행동을 멈췄으나 정부의 거리두기 강화 방침 발표 이후 또다시 집단행동을 재개했다.

