[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 김인창 경무관이 제8대 제주지방해양경찰청장에 내정됐다.

22일 제주지방해양경찰청에 따르면 김인창 청장은 제주출생으로 동국대학교(법학과)를 졸업하고 연세대학교 행정대학원에서 석사 학위를 수료했다.

김인창 청장은 지난 1994년 경위(간부후보 42기)로 해양경찰에 입문했고, 해양경찰청 정보수사국·포항해양경비안전서장·제주해양경비안전본부 경비안전과장·제주해양경찰서장·해양경찰청 수색구조과장 등 주요보직을 역임했다.

한편 전임 오상권 청장은 중부지방해양경찰청 부장으로 자리를 옮긴다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr