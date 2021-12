함양군, 2022년 농업분야 보조사업 신청 접수

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 함양군이 농업인들의 경쟁력 강화와 소득증대를 위해 2022년 농업분야 보조사업을 1월14일까지 신청을 받는다.

군은 친환경·식량작물·과수·채소·특용작물 등 작물별로 신규사업, 일반계속사업, 특수사업 등으로 구분해 사업별로 신청을 받고 있다.

사업을 희망하는 농가나 단체는 해당 읍면사무소를 방문해 사업내용을 확인하고 신청하면 된다. 자세한 사항은 농업기술센터나 해당 읍면사무소에 문의하면 된다.

함양군 관계자는 “희망하는 농가에 사업별로 신청을 받아 사업타당성 검토와 선정 심의과정을 거쳐 2월~12월까지 사업별로 추진하겠다”고 말했다.

한편 함양군은 일반보조사업은 보조 50%를 기준으로 지원하고 있으나 새로운 소득작목 발굴 육성을 위해 지역 내에 신규로 재배를 시작하는 작목은 70~80% 극소수로 재배되는 작물에 대해 50~60%로 실패 가능성을 고려해 보조율을 높여 지원 할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr