[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 레드벨벳 조이가 눈부신 비주얼을 뽐내며 근황을 전했다.

조이는 최근 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

사진 속 조이는 블랙 의상에 화려한 주얼리를 한 채 우아한 포즈를 취하고 있다. 핑크빛 볼과 붉은 립스틱이 조이의 미모를 돋보이게 한다.

사진을 본 팬들은 "언니 비주얼은 미쳤어", "내겐 조이뿐이야" 등의 댓글로 호응을 보냈다.

한편 조이는 JTBC 월화드라마 '한 사람만'에 출연중이다.

