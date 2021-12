[아시아경제 나주석 기자] 박광온 더불어민주당 의원이 백봉신사상 대상을 받았다.

22일 백봉정치문화교육연구원 산하 백봉라용균선생기념사업회는 국회 출입 국내 언론사 기자, 상임위원회 소속 직원이 대상으로 설문을 실시해 올해 백봉신사상 수상자를 선정했다.

신사의원 베스트 10에는 김기현 국민의힘 원내대표, 김진표 민주당 의원, 도종환 민주당 의원, 윤호중 민주당 원내대표, 정성호 민주당 의원, 조태용 국민의힘 의원, 주호영 국민의힘 의원, 최기상 민주당 의원, 추경호 국민의힘 원내수석부대표, 홍준표 의원 등이 선정됐다.

백봉신사상은 2021년 23회째를 맞이하고 있으며, 독립운동가, 대한민국 임시의정원 의원, 제헌의원, 보사부 장관 및 국회 부의장 등을 역임한 백봉라용균선생을 기리기 위해 1999년에 제정됐다.

