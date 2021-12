▲ 김관자씨 별세, 배종무(前 국회의원前·목포대학교 총장)씨 부인상, 배정연(前 동부여상 교사)·우연(前 백제약품 전무)·도연(하이난항공 기장)·준연(한화솔루션 갤러리아부문 전무)씨 모친상 = 20일 오후 5시 10분, 발인 24일, 장지 일산 청아공원.

