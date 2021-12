연말 송년회 대신…원스토어, 지역사회에 쌀 200포대 기부

성남시 자원봉사센터와 행복의 쌀 나눔 전달식

[아시아경제 차민영 기자] 애플리케이션(앱)마켓 사업자 원스토어가 코로나19 상황 속에서 어려움을 겪는 지역 내 취약계층을 위한 쌀 나눔 행사를 진행했다고 22일 밝혔다.

원스토어는 지난 21일 성남시 자원봉사센터와 ‘원스토어와 함께하는 행복의 쌀 나눔’ 행사를 갖고 취약 계층에게 10kg 쌀 포대 200개를 전달했다. 원매년 진행하던 연말 송년회를 취소하고 여기에 소정의 추가 기부금을 더해 쌀 2000kg의 구매 비용을 마련했다.

원스토어는 지역 사회를 위한 나눔을 지속하고 있다. 지난해에는 코로나19로 어려움을 겪는 경기 지역 급식용 농산물 재배 농가를 위한 ‘코로나19 농가돕기’ 프로젝트에 동참했으며, 매년 연말 자원봉사와 바자회 등 지역 사회 상생 활동에 참여해왔다.

이재환 원스토어 대표는 “코로나19 위기를 함께 극복하고 지역 사회에 활력을 전하고자 올해에도 후원을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 우리 주변의 어려운 이웃들과 함께 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 지속적인 관심을 이어나갈 것” 덧붙였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr