"응원 차원에서 백신 미접종자에게 커피 무료 제공" 안내문 내건 카페 등장

카페 주인 "미접종자라고 차별하고 싶지 않아"

일부 시민 항의에 안내문 내려…"커피 무료제공 이벤트는 계속 진행"

[아시아경제 윤슬기 기자] 경기 부천에 위치한 한 프랜차이즈 카페에서 코로나19 백신 미접종자에게 커피를 무료로 제공하는 행사를 진행한다는 사실이 알려졌다.

지난 21일 카페 운영자 A씨는 매장 앞 유리문에 '미접종자 커피 무료' 행사문을 게재했다. 안내문에는 본사와 무관하다는 말과 함께 '사회의 눈치 보느라 힘드셨죠? 오셔서 미접종자라고 살짝 말씀해주시면 응원해드리는 차원에서 커피 무료로 제공해드릴게요. 힘내세요! 응원합니다!' 등의 문구가 적혀있다.

또 '백신 미접종자는 바이러스 보균자가 아닙니다'라며 '방역패스반대', '청소년 방역패스 반대', '위헌정책', '선한 반항' 등의 문구도 덧붙였다.

A씨는 같은 날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 행사를 진행한 이유에 대해 밝혔다. A씨는 "어떤 특정 고객을 위하기보다는 누구나 와서 편하게 쉬다가 갈 수 있는 그런 카페면 좋겠다라는 생각이 들었다"며 "그런데 내 목표와는 다르게 나라에서는 백신 미접종자들을 구분하라고 한다. 나는 그러지 않을 것이다"고 말했다.

A씨는 이어 "과태료를 물게 하고 영업정지를 시켜버린다고 으름장을 놓으니 (미접종자 손님을) 홀에서 쉬도록은 못 하지만 죄송한 마음과 감사의 마음을 담아 무료로 커피를 제공해드리고자 한다"고 "미접종자라고 차별하고 싶지 않다"고 설명했다.

이 같은 사실이 알려지자 누리꾼들은 "사장님 응원합니다", "소신있게 행동해주셔서 감사합니다. 끝까지 응원하겠습니다" 등 긍정적인 반응을 보였다.

하지만 일부 시민들이 프랜차이즈 본사에 직접 항의하면서 이 안내문은 곧 내려가게 됐다. A씨는 "본사와 무관하다는 캡션을 달았는데도 불구하고 본사 쪽에 항의가 들어갔다는 연락을 받게 됐다"며 "저로 인해 다른 분들(본사 및 타지점)이 피해를 생각해 수긍하고 게시물을 내리겠다고 했다"고 밝혔다.

A씨는 또 "일단 차별받는 분들께 커피를 무료로 드리는 건 계속 진행할 것"이라며 "(행사 안내문을) 보신 분들은 언제든지 오셔서 자신 있게 말씀해달라. 차별 없이 환영하며 감사한 마음으로 고객님을 맞이하겠다"고 말했다.

한편 정부는 '백신패스'(접증증명·음성확인제)를 의무화한다고 밝혔다. 이에 오는 1월2일까지 전국에서 사적 모임은 최대 4명까지 허용된다. 다중이용시설은 시설별로 운영시간이 밤 9~10시까지로 제한된다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr